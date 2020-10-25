За минувшие сутки, 24 октября, российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, стрелковое оружие российские оккупанты применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы.

Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В ответ на провокационные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

“С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск”, – отмечается в сообщении.