В течение суток правоохранители открыли пять уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Всего в течение суток в полицию поступило 17 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой – 7, по 3 в Днепропетровской и Черкасской, два в Киевской, по одному в Полтавской и Тернопольской областях.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 242 сообщения, связанных с избирательным процессом.

53 – в Донецкой области, 31 – в Киеве, 28 – в Днепропетровской, по 14 в Луганской, Сумской и Херсонской, по 12 в Волынской и Кировоградской, по 8 Полтавской и Черниговской, по 7 – в Одесской и Киевской, 6 – в Ивано-Франковской, 5 – Закарпатской, 4 – Запорожской, по 3 – в Житомирской, Львовской, Черкасской и Черновицкой, по 2 – в Винницкой, Николаевской и Хмельницкой и 1 – в Тернопольской областях.

За сутки в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о пяти уголовных правонарушений.

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 26 уголовных правонарушений: 15 – связанные с нарушением избирательного законодательства, 11 – связанных с избирательным процессом.

Также составлено 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.