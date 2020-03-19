Об этом сообщили в пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что всего на территории государства для проведения мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и усиления публичной безопасности и порядка привлечено более 15 000 полицейских, которые несут службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативных групп и на контрольно-проверочных пунктах.

“Национальная полиция работает в усиленном режиме. Ежесуточно заступает более 15000 полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Также созданы мобильные группы, в том числе с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Украины. Помимо обеспечения карантинных мероприятий, мы выполняем свою повседневную работу, реагируем на заявления и сообщения граждан”, – рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Он добавил, что уже начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых, в частности, будут проверять состояние здоровья граждан. Также полицейские будут контролировать выполнение перевозчиками и субъектами хозяйствования ограничений, установленных Кабинетом министров Украины.

“Приоритетом полиции сейчас являются профилактические меры, мы проводим разъяснительную работу, особенно с теми субъектами хозяйствования, кто предоставляет услуги пассажирских перевозок. Однако уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего – в Донецкой области”, – отметил Фацевич.

При этом он уточнил, что полицейские составляют на правонарушителей административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП: 10 – в Донецкой области, 7 – в Киеве, 6 – в Херсонской, 3 – в Киевской, по 2 в Полтавской и Черниговской, по 1 – в Одесской и Черновицкой областях.

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