В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали 129 новых случаев COVID-19, один военнослужащий умер.

Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

“По состоянию на 10:00 17 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 401 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 5 614 человек”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что за эти сутки госпитализировали 22 человека с COVID-19, один военный умер.

Всего на изоляции сейчас находятся 368 человек. Дома под наблюдением медицинской службы – 107 человек.