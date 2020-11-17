Об этом сообщили в пресс-службе командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
“По состоянию на 10:00 17 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 401 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 5 614 человек”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что за эти сутки госпитализировали 22 человека с COVID-19, один военный умер.
Всего на изоляции сейчас находятся 368 человек. Дома под наблюдением медицинской службы – 107 человек.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на понедельник, 16 ноября, COVID-19 болеют 2448 военнослужащих Вооруженных сил Украины.