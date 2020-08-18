В Киеве за минувшие сутки было подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 10730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Среди заболевших за прошедшие сутки:

• 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;

• 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет;

• две девочки – 11 и 14 лет, а также пятеро мальчиков от 5 до 17 лет.

Заболели в том числе и четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3455 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 17, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Днепровском районах – по 11 случаев.