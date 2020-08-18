Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 88 человек. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 155 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 10730 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.
Среди заболевших за прошедшие сутки:
• 47 женщин в возрасте от 18 до 70 лет;
• 34 мужчины в возрасте от 20 до 79 лет;
• две девочки – 11 и 14 лет, а также пятеро мальчиков от 5 до 17 лет.
Заболели в том числе и четверо медиков.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за прошедшие сутки 75 киевлян. Всего коронавирус преодолели 3455 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 17, в Голосеевском – 13, в Святошинском и Днепровском районах – по 11 случаев.
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