За минувши сутки в Киеве коронавирус COVID-19 был подтвержден еще у 277 человек, среди которых есть дети и медики.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 277 человек. Среди них 17 детей. Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 13 370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Среди новых заболевших:

• 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет;

• двенадцать девочек от 2 до 17 лет и пять мальчиков от 8 лет до 13.

Заболели в том числе и 9 медиков.

В больницы столицы попали 32 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 63. В Дарницком – 38. В Оболонском и Соломенском районах – по 33 случая.

“Не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользование антисептиком, избегание мест большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь!” – отметил Кличко.