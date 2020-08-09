Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
“На сегодня в столице уже 9498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
заболели:
- 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет
- 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет
- 4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей”, – написал Кличко.
Также мэр добавил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24. В Днепровском и Соломенском по – 17 случаев. И в Голосеевском районе – 13 случаев.
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 1199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.