За прошедшие сутки в Киеве у 120 жителей обнаружили коронавирус, двое инфицированных умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

“На сегодня в столице уже 9498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:

55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет

54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет

4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей”, – написал Кличко.

Также мэр добавил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24. В Днепровском и Соломенском по – 17 случаев. И в Голосеевском районе – 13 случаев.