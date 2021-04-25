За добу в Україні 7 930 нових випадків захворювання на COVID-19

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 3 688 осіб;
- летальних випадків – 231;
- одужало – 6 574 особи;
- здійснено тестувань за добу – 54 270 (зокрема методом ПЛР – 26 432, методом ІФА – 6 316, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 522).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 025 271 особа;
- одужало – 1 572 528 осіб;
- летальних випадків – 42 323;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 240 911.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
4 531 людина щеплена проти COVID-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.
526 916 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 330 випадків/ 241 щеплення;
- Вінницька область – 119 випадків/ 240 щеплень;
- Волинська область – 228 випадків/ 171 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 034 випадки/ 237 щеплень;
- Донецька область – 582 випадки/ 200 щеплень;
- Житомирська область – 277 випадків/ 99 щеплень;
- Закарпатська – 34 випадки/ 13 щеплень;
- Запорізька область – 252 випадки/ 79 щеплень;
- Івано-Франківська область – 65 випадків/ 20 щеплень;
- Київська область – 441 випадок/ 293 щеплення;
- Кіровоградська область – 186 випадків/ 154 щеплення;
- Луганська область – 52 випадки/ 45 щеплень;
- Львівська область – 294 випадки/ 101 щеплення;
- Миколаївська область – 350 випадків/ 134 щеплення;
- Одеська область – 481 випадок/ 414 щеплень;
- Полтавська область – 187 випадків/ 97 щеплень;
- Рівненська область – 255 випадків/ 235 щеплень;
- Сумська область – 409 випадків/ 5 щеплень;
- Тернопільська область – 220 випадків/ 47 щеплень;
- Харківська область – 954 випадки/ 754 щеплення;
- Херсонська область – 225 випадків/ 145 щеплень;
- Хмельницька область – 341 випадок/ 227 щеплень;
- Черкаська область – 247 випадків/ 218 щеплень;
- Чернівецька область – 115 випадків/ 164 щеплення;
- Чернігівська область – 252 випадки/ 198 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 147 мобільними бригадами з імунізації та 160 пунктами щеплення.
Станом на 24 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 490 640 людей.
Карантин в Україні
Днями Кабінет Міністрів України продовжив дію режиму надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 30 червня.
Адаптивний карантин знову почав діяти в Україні з 24 лютого. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозувалося на кінець квітня.
Однак прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України немає потреби. 14 квітня він знову повторив цю тезу.
19 квітня Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі коронавірусу, але незабаром очікується новий.