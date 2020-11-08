За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине подтвердили 9397 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 138 смертей от болезни.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности Украины.

Больше всего больных в Харьковской области, там за сутки обнаружили 1074 заражений и зафиксировали 10 смертей.

На втором месте по распространению вируса Киев – там зафиксировали 943 больных, 15 человек умерли.

В Запорожской области – 688 заражений и 11 смертей.

Всего в Украине заразилась 460331 человек. Выздоровели 206866 человек (и 2637 за последние сутки). Смертельных случаев – 8450 (и 138 за сутки).