Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности Украины.
Больше всего больных в Харьковской области, там за сутки обнаружили 1074 заражений и зафиксировали 10 смертей.
На втором месте по распространению вируса Киев – там зафиксировали 943 больных, 15 человек умерли.
В Запорожской области – 688 заражений и 11 смертей.
Всего в Украине заразилась 460331 человек. Выздоровели 206866 человек (и 2637 за последние сутки). Смертельных случаев – 8450 (и 138 за сутки).
- Сегодня стало известно, что в мире количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 приближается к 50 млн и составляет – 49 млн 106 тыс. 931.