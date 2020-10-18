Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Больше всего за сутки случаев заболевания обнаружили в Харьковской области (589), в Киеве (453), Хмельницкой (338), Сумской (326) и Львовской (305) областях. А меньше всего в Кировоградской (52) и Луганской областях (88).

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом уже 298 872 человека. При этом выздоровели 125377 человек (1264 – за 17 октября).

Умерли от COVID-19 в Украине за все время 5607 человек (+90). Зараженными остаются 167 888 человек.