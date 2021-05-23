За добу, 23 травня, в Україні зафіксовано 2 533 нових випадки захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 53 дитини та 31 медпрацівник.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 1 701 особу;

летальних випадків – 89;

одужало – 8 937 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16 285 осіб;

методом ІФА – 3 730 осіб;

експрес-тестами – 14 491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіла – 2 182 521 особа;

одужало – 1 950 562 особи;

летальних випадків – 49 368;

проведено ПЛР-тестувань – 10 013733.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.