Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • ушпиталено – 1 701 особу;
  • летальних випадків – 89;
  • одужало – 8 937 осіб.

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 16 285 осіб;
  • методом ІФА – 3 730 осіб;
  • експрес-тестами – 14 491 особа.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіла – 2 182 521 особа;
  • одужало – 1 950 562 особи;
  • летальних випадків – 49 368;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 013733.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Напередодні, 21 травня, в Україні зафіксували 4 606 нових випадків захворювань на коронавірус COVID-19.

 