Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.
В общем, с начала кампании привито 1338 человек, из них получили 1 дозу – 1338 человек.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (90 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Черкасской области (170 прививок).
Количество прививок, проведенных в регионах:
- Винницкая область – 20 прививок;
- Волынская область – 39 прививок;
- Днепропетровская область – 60 прививок;
- Донецкая область – 60 прививок;
- Житомирская область – 60 прививок;
- Закарпатская область – 10 прививок;
- Запорожская область – 50 прививок;
- Ивано-Франковская область – 20 прививок;
- Киевская область – 30 прививок;
- Кировоградская область – 56 прививок;
- Луганская область – 60 прививок;
- Львовская область – 50 прививок;
- Киев – 90 прививок;
- Николаевская область – 70 прививок;
- Одесская область – 60 прививок;
- Полтавская область – 70 прививок;
- Ровенская область – 20 прививок;
- Сумская область – 20 прививок;
- Тернопольская область – 90 прививок;
- Харьковская область – 20 прививок;
- Херсонская область – 20 прививок;
- Хмельницкая область – 10 прививок;
- Черкасская область – 90 прививок;
- Черновицкая область – 54 прививки;
- Черниговская область – 50 прививок.
Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
- Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.