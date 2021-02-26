За прошедшие сутки, 25 февраля, в Украине 1179 человек получили прививки от COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В общем, с начала кампании привито 1338 человек, из них получили 1 дозу – 1338 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (90 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Черкасской области (170 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область – 20 прививок;

Волынская область – 39 прививок;

Днепропетровская область – 60 прививок;

Донецкая область – 60 прививок;

Житомирская область – 60 прививок;

Закарпатская область – 10 прививок;

Запорожская область – 50 прививок;

Ивано-Франковская область – 20 прививок;

Киевская область – 30 прививок;

Кировоградская область – 56 прививок;

Луганская область – 60 прививок;

Львовская область – 50 прививок;

Киев – 90 прививок;

Николаевская область – 70 прививок;

Одесская область – 60 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Ровенская область – 20 прививок;

Сумская область – 20 прививок;

Тернопольская область – 90 прививок;

Харьковская область – 20 прививок;

Херсонская область – 20 прививок;

Хмельницкая область – 10 прививок;

Черкасская область – 90 прививок;

Черновицкая область – 54 прививки;

Черниговская область – 50 прививок.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.