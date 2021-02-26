Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

В общем, с начала кампании привито 1338 человек, из них получили 1 дозу – 1338 человек.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Черкасской области (90 прививок), за весь период прививочной кампании – также в Черкасской области (170 прививок).

Количество прививок, проведенных в регионах:

  • Винницкая область – 20 прививок;
  • Волынская область – 39 прививок;
  • Днепропетровская область – 60 прививок;
  • Донецкая область – 60 прививок;
  • Житомирская область – 60 прививок;
  • Закарпатская область – 10 прививок;
  • Запорожская область – 50 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 20 прививок;
  • Киевская область – 30 прививок;
  • Кировоградская область – 56 прививок;
  • Луганская область – 60 прививок;
  • Львовская область – 50 прививок;
  • Киев – 90 прививок;
  • Николаевская область – 70 прививок;
  • Одесская область – 60 прививок;
  • Полтавская область – 70 прививок;
  • Ровенская область – 20 прививок;
  • Сумская область – 20 прививок;
  • Тернопольская область – 90 прививок;
  • Харьковская область – 20 прививок;
  • Херсонская область – 20 прививок;
  • Хмельницкая область – 10 прививок;
  • Черкасская область – 90 прививок;
  • Черновицкая область – 54 прививки;
  • Черниговская область – 50 прививок.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.