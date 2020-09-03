Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

“По состоянию на 10.00 3 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет – 612 человек.

Всего за время пандемии выздоровели – 1201 человек, летальных исходов – 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 524 человека”, – говорится в сообщении.

Из 47 заболевших за сутки на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек, а дома под наблюдением медицинской службы – 38.