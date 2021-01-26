На прошлой неделе в Украине открыли два новых уголовных производства о якобы вмешательстве пятого президента Украины Петра Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена в деятельность генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом во время брифинга заявил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Адвокат напомнил, что США активно сотрудничали с Украиной, когда Байден был вице-президентом, поэтому за его инаугурацией следили “с большими надеждами на углубление сотрудничества”.

Головань отметил, что те же настроения были в Офисе президента. Напомним, Владимир Зеленский рассказывал, что следил за инаугурацией, и после ее завершения пригласил Байдена в Киев.

Однако, считает Головань, действующая власть вела себя лицемерно: уже через два дня после принятия Байденом присяги в Украине открыли два новых уголовных производства против него.

“Почему я говорю “лицемерно”? Потому что уже 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого Президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена”, — сказал адвокат.

По словам Голованя, к этому причастен подсанкционный украинский нардеп Андрей Деркач, ранее публиковавший пленки, якобы свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене.

“Исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора”, — сказал адвокат, добавив, что такие провокационные действия имеют целью подрыв стратегического партнерства между странами.