В течение последних двух месяцев на Донбассе несмотря на договоренности о прекращении огня зафиксировано почти 400 обстрелов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня. И соответствующее заявление Трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину так пока и не удалось обеспечить. Почти за 2 последних месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают гибнуть украинские люди, украинские военные”, – подчеркнул он.

По словам Зеленского, нужны действенные механизмы, по которым прекращение огня состоится не на словах, а в реальной жизни.

Он также заявил о готовности к диалогу с мирным населением, проживающим на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но не с так называемой “властью” ОРДЛО.

“Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, а, следовательно, не может представлять местное населения Украины”, – добавил Глава государства.