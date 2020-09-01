ООН: Во время протестов в Беларуси более 400 человек пытали милиционеры, среди них женщины и дети

Covid-19 Украина

обновлено 01.09.2020 в 18:02

Всего:

123303(+2088)

Болеют:

62896(+2088)

Выздоровели:

57802(+688)

Умерло:

2605(+48)

19:22 Рада хочет разрешить небольшим частным гостиницам называться «отелями»
19:01 В Сети появился трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»
18:47 Организатору финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении
18:33 Джонни Депп снова подал в суд на экс-супругу Эмбер Херд
18:30 В ЮНЕСКО заявили, что в в школы вернется только треть учащихся в мире
18:25 В Сети появился первый тизер сериала «Противостояние» по книге Стивена Кинга
18:15 В Еврокомиссии считают, что Венгрия должна отменить решение о закрытии границ
17:59 Тихановская рассказала, считает ли Крым оккупированным Россией
17:55 Рада расширила список потребителей электроэнергии, которые могут оплачивать ее по ценам для населения
17:53 Эд Ширан впервые стал отцом и рассекретил имя ребенка
17:27 Лукашенко заявил, что протестующие видят мир через «айфоны и телефоны»
17:15 Митрополит ПЦУ Александр Драбинко заболел COVID-19
16:58 Рада приняла законопроект об ежегодной индексации алиментов
16:35 Школьников осенью могут отправить на дополнительные каникулы из-за местных выборов, – МОЗ
16:24 В «Борисполе» пассажирка МАУ вышла погулять на крыло самолета: видео
16:01 В Киеве ночь на 1 сентября оказалась самой теплой за последние 140 лет
Партнерский материал
16:00 Эффективная диагностика ротовой полости
15:36 Нардепы хотят разрешить детям-сиротам с инвалидностью жить в приемных семьях до 23 лет
15:33 В Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников
15:29 РФ передала боевикам на Донбассе шесть вагонов с боеприпасами, – разведка
Эксклюзив
15:01 Юрист рассказал, какие риски у инициативы «слуг народа» разрешить ЦИК проводить соцопросы
14:46 Рада выделила дополнительные средства на оздоровление и отдых детей-льготников
14:33 «Им дали команду фас, они и вякнули из-под забора» — Лукашенко о санкциях от стран Балтии
14:19 В лаборатории львовского университета изготовляли килограммы метадона, – прокуратура
14:13 «Подделка» картины Рембрандта может оказаться подлинником
13:55 «Слуги народа» хотят разрешить ЦИК проводить соцопросы
13:55 В Минске студенты вышли на протесты, их начали задерживать
Партнерский материал
13:30 Как экономить на шопинге?
13:19 Ryanair отменил во второй половине сентября почти все рейсы в Украину
13:02 Умерла первая украинская чемпионка Олимпийских игр Нина Бочарова
12:49 В новом учебном году продолжат трансляцию телеуроков для школьников, – Шмыгаль
12:41 Элизабет Олсен из-за фанатов киновселенной Marvel удалилась из Instagram
12:31 В МОН представили список самых популярных ВУЗов 2020

ООН: Во время протестов в Беларуси более 400 человек пытали милиционеры, среди них женщины и дети

Эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

Вторник, 1 сентября 2020, 19:36

Об этом идет речь в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 1 сентября.

Сотни обращений о пытках

Эксперты ООН получили сообщение о 450 задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после массовых протестов из-за противоречивых президентских выборов 9 августа.

“Мы чрезвычайно обеспокоены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в полиции”, — заявили они.

Эксперты также получили сообщение о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилования резиновыми дубинками, и заявили:

“Любое нарушение не допускает отступления от запрета на пытки и жестокое обращение и должно преследоваться и наказываться. Государство должно сделать все возможное для предотвращения, расследования и наказания за любые форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин, независимо от того, предпринимаются эти действия государством или другими субъектами”.

Пропавшие без вести

По словам экспертов ООН, большинство тех, кто считался пропавшими без вести после протестов, были найдены.

Одновременно тревогу вызывает тот факт, что местонахождение по крайней мере 6 человек остается неизвестным.

Тысячи задержанных на акциях

Во время акций протеста в течение последних недель, по данным ООН, было задержано около 6700 человек. Эксперты ООН отметили, что “никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрациях”. Поэтому лишения свободы за это является незаконным и может быть расценено как насильственное исчезновение, несмотря на ​​то, было ли оно длительным.

Особое внимание в ООН обратили на то, что аресты происходили неизбирательно: среди задержанных оказывались и случайные прохожие, и журналисты. При этом судили задержанных поспешно, нарушая их права на защиту.

“Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если будет продолжаться жесткая реакция на мирные протесты”, — заявили в ООН.

Эксперты ООН по правам человека призывают белорусские власти:

  • прекратить пытки задержанных;
  • привлечь к ответственности правоохранителей, которые безнаказанно унижали и били задержанных протестующих;
  • соблюдать основные положения о защите (с немедленной регистрацией, судебным надзором за задержанными и информированием членов семьи о лишении человека свободы) с целью предотвращения насильственных исчезновений.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовой разгон мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшего участника акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковським, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притицького. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Теги: акції протесту, ООН, протести в Білорусі, тортури

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться