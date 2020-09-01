ООН: Во время протестов в Беларуси более 400 человек пытали милиционеры, среди них женщины и дети

Эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

Об этом идет речь в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 1 сентября.

Сотни обращений о пытках

Эксперты ООН получили сообщение о 450 задокументированных случаев пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после массовых протестов из-за противоречивых президентских выборов 9 августа.

“Мы чрезвычайно обеспокоены сотнями заявлений о пытках и другом жестоком обращении в полиции”, — заявили они.

Эксперты также получили сообщение о насилии в отношении женщин и детей, включая сексуальное насилие и изнасилования резиновыми дубинками, и заявили:

“Любое нарушение не допускает отступления от запрета на пытки и жестокое обращение и должно преследоваться и наказываться. Государство должно сделать все возможное для предотвращения, расследования и наказания за любые форм жестокого обращения, включая насилие в отношении женщин, независимо от того, предпринимаются эти действия государством или другими субъектами”.

Пропавшие без вести

По словам экспертов ООН, большинство тех, кто считался пропавшими без вести после протестов, были найдены.

Одновременно тревогу вызывает тот факт, что местонахождение по крайней мере 6 человек остается неизвестным.

Тысячи задержанных на акциях

Во время акций протеста в течение последних недель, по данным ООН, было задержано около 6700 человек. Эксперты ООН отметили, что “никто не может быть привлечен к уголовной ответственности за мирное участие в демонстрациях”. Поэтому лишения свободы за это является незаконным и может быть расценено как насильственное исчезновение, несмотря на ​​то, было ли оно длительным.

Особое внимание в ООН обратили на то, что аресты происходили неизбирательно: среди задержанных оказывались и случайные прохожие, и журналисты. При этом судили задержанных поспешно, нарушая их права на защиту.

“Мы также по-прежнему обеспокоены тем, что случаи насильственных исчезновений могут увеличиться, если будет продолжаться жесткая реакция на мирные протесты”, — заявили в ООН.

Эксперты ООН по правам человека призывают белорусские власти:

прекратить пытки задержанных;

привлечь к ответственности правоохранителей, которые безнаказанно унижали и били задержанных протестующих;

соблюдать основные положения о защите (с немедленной регистрацией, судебным надзором за задержанными и информированием членов семьи о лишении человека свободы) с целью предотвращения насильственных исчезновений.

Что происходит в Беларуси?