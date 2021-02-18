Об этом сообщила сегодня, выступая с отчетом в Верховной Раде, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует корреспондент #Букв.
“Действительно, есть несколько заявлений по этому факту. Действительно, уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Действительно проводится досудебное расследование”, – отметила Венедиктова.
Она пообещала представить результаты расследования, когда они будут.
“Когда мы выйдем на определенные результаты, вы это увидите. Вы видите, что процесс досудебного расследования, а затем судебный процесс в Украине не быстрый. Это потому, что у нас такой Уголовно-процессуальный кодекс. Хотите нашей быстрой работы – давайте изменим Уголовно-процессуальный кодекс. А здесь (по делу о назначении Шкарлета, – ред.) мы работаем. Будут результаты – будем отчитываться”, – заявила Венедиктова.
Ранее в пресс-службе партии “Голос” сообщали, что Офис генпрокурора Украины по заявлению политсилы открыл уголовное производстве о “кнопкодавстве” во время голосования за Шкарлета. Отмечалось, что производство открыто по статье 364-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Расследование было поручено провести Государственному бюро расследований.
Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года.
- 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. Кандидатура Шкарлета была поддержана минимальным количеством голосов (226 нардепов). Часть нардепов были возмущены таким назначением и скандировали “Ганьба!”.
- Впоследствии во фракции “Голоса” заявили, что некоторые нардепы от фракции “Оппозиционной платформы — За життя”, которые якобы проголосовали за назначение Шкарлета, в то время отсутствовали в зале Парламента. В “Европейской Солидарности” сообщили, что будут требовать переголосования по Шкарлету.
- 18 декабря после совещания фракций спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что регламентный комитет Верховной Рады проверит ситуацию с возможным кнопкодавством при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования.
- 21 декабря под зданием Офиса президента Украины прошел митинг против назначения Сергея Шкарлета министром образования Украины.
- 17 февраля лидер фракции “Голос” Ярослав Железняк заявил, что видеозаписи, которые должны были подтвердить факт “кнопкодавства” в парламенте во время голосования за назначение Сергея Шкарлета, исчезли. Ими должно было распоряжаться Управление госохраны.