По факту возможных нарушений ("кнопкодавства") при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины сейчас проводится досудебное расследование.

Об этом сообщила сегодня, выступая с отчетом в Верховной Раде, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, информирует корреспондент #Букв.

“Действительно, есть несколько заявлений по этому факту. Действительно, уголовное производство внесено в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Действительно проводится досудебное расследование”, – отметила Венедиктова.

Она пообещала представить результаты расследования, когда они будут.

“Когда мы выйдем на определенные результаты, вы это увидите. Вы видите, что процесс досудебного расследования, а затем судебный процесс в Украине не быстрый. Это потому, что у нас такой Уголовно-процессуальный кодекс. Хотите нашей быстрой работы – давайте изменим Уголовно-процессуальный кодекс. А здесь (по делу о назначении Шкарлета, – ред.) мы работаем. Будут результаты – будем отчитываться”, – заявила Венедиктова.

Ранее в пресс-службе партии “Голос” сообщали, что Офис генпрокурора Украины по заявлению политсилы открыл уголовное производстве о “кнопкодавстве” во время голосования за Шкарлета. Отмечалось, что производство открыто по статье 364-2 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Расследование было поручено провести Государственному бюро расследований.

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины 17 декабря 2020 года.