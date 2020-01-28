В Министерстве финансов отчитались, что за 2019 год государственный долг Украины вырос на 6,05 млрд долларов.

Об этом говорится в отчетах, опубликованных на официальном сайте министерства.

Уточняется, что за декабрь 2019-го года долг вырос на 1,54 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

При этом отмечается, что из-за укрепления украинской гривны в целом государственный долг в гривневом эквиваленте сократился до 1,998 трлн грн с 2,168 трлн грн.

Сообщается, что преимущественную часть долга составляют внешние займы – 39,34 млрд долларов.

Помимо того, еще 10 миллиардов государством было гарантировано по заимствованиями других заемщиков.