Российский президент Владимир Путин рассказал о том, как заставил главарей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подписать в 2015 году Минские соглашения.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

По его словам, тогда главари незаконных “ДНР” и “ЛНР” категорически не хотели подписывать договоренности, но этого требовал пятый украинский президент Петр Порошенко.

“Бывший президент Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были поставлены подписи главарей непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли там втроем, а представители непризнанных республик отказывались это делать, но мы их уговорили. Таким образом Украина сама признала, что такие власти существуют”, – сказал Путин.