Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
По его словам, тогда главари незаконных “ДНР” и “ЛНР” категорически не хотели подписывать договоренности, но этого требовал пятый украинский президент Петр Порошенко.
“Бывший президент Порошенко настаивал, чтобы под этим документом были поставлены подписи главарей непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли там втроем, а представители непризнанных республик отказывались это делать, но мы их уговорили. Таким образом Украина сама признала, что такие власти существуют”, – сказал Путин.
- По результатам переговоров президент Французской Республики, канцлер Федеративной Республики Германия, президент Российской Федерации и президент Украины согласовали общие выводы Парижского саммита в “нормандском формате”. В частности, был прописан особый статус Донбасса на постоянной основе.
- На итоговой пресс-конференции участников “нормандской встречи” Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни о какой федерализации Украины не может быть и речи.
- Стороны договорились, что обмен удерживаемыми лицами с территории временно оккупированного Донбасса будет проходить в три этапа. На первом этапе речь идет о возвращении “всех согласованных”, то есть 72 человек.
- Что касается контроля за украинской границей, была достигнута договоренность о разведении сил и средств на еще трех участках на Донбассе до марта 2020 года. Следующая встреча состоится в апреле и на ней будет обсуждаться формат местных выборов.