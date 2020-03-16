Об этом Кулеба рассказал на брифинге в министерстве.
“Инфицированы в данный момент 7 граждан”, – сказал он.
При этом Кулеба также добавил, что в данный момент на карантине в других странах находятся сотни граждан Украины.
В частности, речь идет о туристах украинцах в отелях Египта и группе украинцев в Бразилии, которые находились на корабле, где был обнаружен коронавирус.
#НАЖИВО: Брифінг Міністра Дмитра Кулеби щодо дій МЗС із допомоги громадянам України після припинення 17 березня регулярних міжнародних авіаперельотів.
Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Montag, 16. März 2020
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.
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- Глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.
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- 15 марта в аэропорту “Борисполь” для 123 эвакуированных из Италии украинцев провели экспресс-тест на COVID-19. Все результаты отрицательные.