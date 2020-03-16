Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, сколько граждан Украины инфицированы китайским коронавирусом за пределами страны.

Об этом Кулеба рассказал на брифинге в министерстве.

“Инфицированы в данный момент 7 граждан”, – сказал он.

При этом Кулеба также добавил, что в данный момент на карантине в других странах находятся сотни граждан Украины.

В частности, речь идет о туристах украинцах в отелях Египта и группе украинцев в Бразилии, которые находились на корабле, где был обнаружен коронавирус.

#НАЖИВО: Брифінг Міністра Дмитра Кулеби щодо дій МЗС із допомоги громадянам України після припинення 17 березня регулярних міжнародних авіаперельотів. Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Montag, 16. März 2020

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса.