Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Уточняется, что 22 украинца вылечились от коронавируса в Греции, шестеро выздоровели в Польше, в Японии и Доминиканской Республике вылечились по 4 украинца, в Нигерии и Италии по 2, а в Швеции, Португалии, Нидерландах, Германии, Таиланде, ОАЭ, Египте, Северной Ирландии, Великобритании, Бельгии и Швейцарии выздоровело по одному украинцу.

При этом умерли от коронавируса за границей 7 граждан Украины.

Помимо того, в данный момент еще 152 украинца лечатся от COVID-19 в Австрии, Австралии, Италии, Испании, Мальте, Китае, ОАЭ, Нигерии, России, Португалии, США, Сербии, Германии, Швеции, Чехии, Таиланде и на Сейшельских островах.