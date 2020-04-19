Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Уточняется, что 22 украинца вылечились от коронавируса в Греции, шестеро выздоровели в Польше, в Японии и Доминиканской Республике вылечились по 4 украинца, в Нигерии и Италии по 2, а в Швеции, Португалии, Нидерландах, Германии, Таиланде, ОАЭ, Египте, Северной Ирландии, Великобритании, Бельгии и Швейцарии выздоровело по одному украинцу.
При этом умерли от коронавируса за границей 7 граждан Украины.
Помимо того, в данный момент еще 152 украинца лечатся от COVID-19 в Австрии, Австралии, Италии, Испании, Мальте, Китае, ОАЭ, Нигерии, России, Португалии, США, Сербии, Германии, Швеции, Чехии, Таиланде и на Сейшельских островах.
- По состоянию на 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели.