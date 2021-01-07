По какой процедуре Трампа могут отправить в отставку: объяснение

Вице-президент Майк Пенс и Кабинет министров могут объявить Трампа неспособным исполнять свои обязанности. Но есть некоторые сложности.

Об этом пишет Vox.

Хаос в Капитолии США в среду, когда группа сторонников Трампа штурмовала здание и остановила подсчет голосов выборщиков в Конгрессе, повысила вероятность того, что последние две недели пребывания президента Дональда Трампа у власти могут стать намного более неприятными.

Если Трамп и дальше будет усиливать свои попытки удержать Белый дом, у высокопоставленных чиновников есть способ быстро лишить его президентских полномочий: применив четвертый раздел 25-й поправки к Конституции. Телеканал CBS сообщил, что некоторые секретари кабинета действительно рассматривают это, хотя неясно, насколько серьезны эти намерения. Джонатан Свон и Маргарет Талев из Axios впоследствии также сообщили, что официальные лица обсуждали эту возможность.

Согласно этой поправке, если вице-президент и большинство секретарей кабинета министров придут к выводу, что президент “не может выполнять свои полномочия и обязанности”, они могут изложить это в письменной форме и направить лидерам Конгресса. Как только это происходит, вице-президент немедленно становится исполняющим обязанности президента. Если президент оспаривает это, Конгресс решает этот вопрос двумя третями голосов как Палаты представителей, так и Сената, необходимых для того, чтобы удержать вице-президента во главе страны.

Раздел 4 никогда не использовался. До Трампа дискуссии по этому поводу в основном предполагали, что президент станет физически или психически нездоровым (за десятилетия до его ратификации в 1967 году несколько президентов столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем). Но из-за неустойчивого управления Трампа эта тема часто всплывала во время его президентства – например, бывший заместитель генерального прокурора Род Розенштейн обсуждал использование раздела 4 поправки 25 после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми в 2017 году.

После штурма сторонниками Трампа Капитолия интерес к этой идее возобновился.

Как работает Раздел 4 25-ой поправки

Раздел 4 наделяет некоторых высокопоставленных правительственных чиновников возможностью делать выводы о том, что президент “не справляется со своими полномочиями и обязанностями”.

Первым должен быть задействован вице-президент Майк Пенс – он должен быть в строю. А Пенсу нужно, чтобы к нему присоединилось большинство “главных должностных лиц исполнительных департаментов”.

В заключении Управления юрисконсульта Министерства юстиции за 1985 год эта ссылка на “главных должностных лиц” истолковывалась как относящаяся к основным секретарям кабинета министров (а не к другим должностным лицам уровня кабинета без должностей секретарей).

В настоящее время таких секретарей 15, при этом трое временно занимают свои посты. (Неясно, имеют ли здесь право голоса действующие должностные лица, но Юрисконсульт посоветовал на всякий случай иметь большинство голосов как с ними, так и без них.)

Кто они:

Государственный секретарь Майк Помпео

Секретарь казначейства Стив Мнучин

Исполняющий обязанности министра обороны Крис Миллер

Исполняющий обязанности генерального прокурора Джеффри Розен

Министр внутренних дел Дэвид Бернхардт

Министр сельского хозяйства Сонни Пердью

Министр торговли Уилбур Росс

Министр труда Юджин Скалиа

Секретарь здравоохранения и социальных служб Алекс АзарМинистр жилищного строительства и городского развития Бен Карсон

Министр транспорта Элейн Чао

Секретарь образования Бетси ДеВос

Министр энергетики Дэн Бруилетт

Секретарь по делам ветеранов Роберт Уилки

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности

Таким образом, Майк Пенс и большая часть этой группы (по крайней мере 8 из 15 человек, возможно, с дополнительной поддержкой) должны будут подписать “письменное заявление”, которую Трамп не сможет выполнить. Офис юрисконсульта заявляет, что им не нужно физически подписывать его, просто “укажите свои имена, чтобы они были добавлены в документ”.

И если они сделают это и отправят это заявление спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и голове Сената Чак Грассли, Трамп потеряет свои полномочия, сделав Пенса исполняющим обязанности президента.

Технически у Трампа титул президента, но у него больше не будет юридических полномочий что-либо делать. По крайней мере, так это должно работать в теории.

Трамп может попытаться вернуть свои президентские полномочия – и Конгресса придется решить этот вопрос.

Раздел 4 также дает возможность Трампу попытаться вернуть полномочия.

Что нужно сделать Трампу, чтобы отозвать импичмент

Во-первых, Трамп должен отправить письменное заявление Пелоси и Грассли о том, что “неспособности выполнять обязанности не существует”. Но потом у вице-президента и кабинета министров есть четыре дня, в течение которых они могут повторить свое заявление о том, что Трамп не может работать. Если они это сделают, согласно поправке, «Конгресс решит вопрос”.

Тогда у Конгресса будет 21 день для рассмотрения этого вопроса. Если за этот промежуток времени две трети как Палаты представителей, так и Сената проголосуют за то, что Трамп фактически “недееспособный”, он останется бессильным. Если не проголосуют, он получает свои полномочия назад.

Интересно, что указание на 21 день означает, что в нынешней ситуации Конгресса вообще не придется ничего делать – срок полномочий Трампа заканчивается через 14 дней, в полдень 20 января.

Итак, Пенс и около восьми секретарей кабинета министров имеют полное право лишить Трампа его полномочий на оставшийся срок, если они захотят это сделать.

Что произошло?