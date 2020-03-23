Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, на сегодняшнем заседании Кабинета Министров будет принят ряд важных решений, связанных с пандемией COVID-19.
В частности, речь идет о том, что правительство предложит “изменения в законодательство, которые введут уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения в период коронавируса”.
Напомним, 11 марта в Украине запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения. Запрету подлежит экспорт лабораторных костюмов, перчаток, халатов, защитных очков, а также медицинских масок, респираторов и других товаров. Спирт ранее в этот перечень внесен не был.
Также 23 марта Кабинет Министров Украины запретил экспортировать этиловый спирт с территории Украины в связи с пандемией COVID-19.
- В начале марта Украина продала Испании респираторы и маски. Это произошло после начала эпидемии коронавируса, когда в Новые Санжары эвакуировали украинцев из Уханя (Китай).
- Фракция “Европейской Солидарности” требует от СБУ и правительства выяснить, кто несет ответственность за вывоз медицинских масок из Украины, когда уже было известно о масштабе эпидемии и их недостатке в стране.