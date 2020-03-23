Правительства намерено ввести уголовную ответственность за экспорт медицинских товаров во время пандемии COVID-19.

Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, на сегодняшнем заседании Кабинета Министров будет принят ряд важных решений, связанных с пандемией COVID-19.

В частности, речь идет о том, что правительство предложит “изменения в законодательство, которые введут уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения в период коронавируса”.

Напомним, 11 марта в Украине запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения. Запрету подлежит экспорт лабораторных костюмов, перчаток, халатов, защитных очков, а также медицинских масок, респираторов и других товаров. Спирт ранее в этот перечень внесен не был.

Также 23 марта Кабинет Министров Украины запретил экспортировать этиловый спирт с территории Украины в связи с пандемией COVID-19.