Видео Кучеренко разместил на своем YouTube-канале.
На ролике Ткаченко подходит к Кучеренко, который стоит недалеко от парламентской трибуны, и заявляет ему:
“Ваше время вышло. Едьте домой – отдыхайте! Едьте в санаторий. Едьте в Трускавец. Пишите воспоминания”.
Кучеренко, в свою очередь, ответил ему, что разговаривает не с ним:
“Я не с вами разговариваю. Вы – клоуны малолетние”.
На что Ткаченко ответил:
“А за клоуна, бл*, вы сейчас п*зды получите. Вы поняли? За клоуна”.
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