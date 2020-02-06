Сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады, которая пытается рассмотреть законопроект о запуске рынка земли, между народным депутатом от фракции "Слуги народа" Максимом Ткаченко и народным депутатом от фракции "Батькивщины" Алексеем Кучеренко произошла перепалка.

Видео Кучеренко разместил на своем YouTube-канале.

На ролике Ткаченко подходит к Кучеренко, который стоит недалеко от парламентской трибуны, и заявляет ему:

“Ваше время вышло. Едьте домой – отдыхайте! Едьте в санаторий. Едьте в Трускавец. Пишите воспоминания”.

Кучеренко, в свою очередь, ответил ему, что разговаривает не с ним:

“Я не с вами разговариваю. Вы – клоуны малолетние”.

На что Ткаченко ответил:

“А за клоуна, бл*, вы сейчас п*зды получите. Вы поняли? За клоуна”.