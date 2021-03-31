Партия "За майбутнє" требует от руководства "Слуги народа" не вмешиваться в подсчет голосов в округе № 87, что на Прикарпатье.

Заявление опубликовано на сайте партии.

Партия “За майбутнє” напомнила, что, по данным независимого экзит-пола группы “Рейтинг” и параллельным подсчетам штабов “За будущее” и “Свободы”, победу одержал Александр Шевченко, однако партия власти пытается изменить результат.

“Сначала кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк заявил о своей победе, затем глава правящей партии Александр Корниенко рассказал о фальсификациях. В то же время представители “Опоры” и “Честно”, которые следят за выборами, не зафиксировали никаких нарушений. После заявления Корниенко произошло “заминировании” окружной избирательной комиссии в Надвирной, где продолжается подсчет голосов. С ОИК вывели почти всех наблюдателей и членов участковых комиссий, при этом она продолжала работу. Протоколы от УИК с победой Шевченко ОИК отправляет на перерасчет и уточнение. Чтобы сдать документы, люди ждут просто на улице уже более трех суток!”, – говорится в заявлении.

В партии также подчеркнули, что “Слуга народа” отправила “десант” из 28-ми народных депутатов, чтобы “проконтролировать подсчет голосов.

“Более того, “десант” из 28-ми народных депутатов из фракции “Слуги народа” прибыл на Прикарпатье, чтобы проконтролировать подсчет голосов. Нет сомнений, что они сделают все для победы своего кандидата. Ведь для этого у них есть все необходимые полномочия и административный ресурс”, – считают в партии.

Депутатская группа “Партия “За майбутнє”призывает членов окружной комиссии провести честный подсчет голосов, правоохранительные органы – предупредить попытки фальсификации, а партию “Слуга народа”- не вмешиваться в избирательный процесс.