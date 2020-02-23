В битве за сирийскую провинцию Идлиб за последний месяц погибли уже 16 турецких солдат.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Уточняется, что еще один турецкий солдат был убит в Идлибе в субботу в результате бомбардировки правительственных войск, которые поддерживаются Россией.

Президент Турции Реджем Эрдоган анонсировал встречу с лидерами России, Германии и Франции 5-го марта для того, чтобы обсудить ситуацию с наступлением сирийской правительственной армии Башара Асада в провинции Идлиб.

При этом другие лидеры пока не подтверждали встречу, а ее дата официально не объявлялась.

Отмечается, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануель Макрон сделали паузу во внеочередном саммите лидеров Европейского Союза на этой неделе для того, чтобы провести телефонные разговоры с Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным по поводу Сирии.