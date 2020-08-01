За минувшие сутки боевики четыре раза нарушили «режим тишины»

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой. Подразделения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.

При этом 31 июля вооруженными формированиями Российской Федерации 4 раза было нарушено провозглашенный режим прекращения огня. Вражеские провокации с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечено в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское.

“Одиночные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника”, – добавили в ООС.

Подчеркивается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.