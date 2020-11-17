Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1610 человек;
  • летальных случаев – 159;
  • выздоровели – 6786 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 67 127 (в том числе методом ПЦР – 37770, методом ИФА – 29357).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 557 657 человек;
  • выздоровели – 250 983 человека;
  • летальных исходов – 9856;
  • проведения ПЦР-тестов – 3979421.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 52642 случая;
  • Винницкая область – 14 103 случая;
  • Волынская область – 19 297 случаев;
  • Днепропетровская область – 22 877 случаев;
  • Донецкая область – 17 713 случаев;
  • Житомирская область – 23 447 случаев;
  • Закарпатская область – 19 826 случаев;
  • Запорожская область – 20 025 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 28 972 случая;
  • Киевская область – 25 787 случаев;
  • Кировоградская область – 3753 случая;
  • Луганская область – 5215 случаев;
  • Львовская область – 37 970 случаев;
  • Николаевская область – 12 998 случаев;
  • Одесская область – 34 176 случаев;
  • Полтавская область – 15 884 случая;
  • Ровенская область – 25 596 случаев;
  • Сумская область – 18 903 случая;
  • Тернопольская область – 23 938 случаев;
  • Харьковская область – 48 586 случаев;
  • Херсонская область – 7357 случаев;
  • Хмельницкая область – 23 547 случаев;
  • Черкасская область – 14 233 случая;
  • Черновицкая область – 28692 случаи;
  • Черниговская область – 12 120 случаев.

  • По состоянию на понедельник, 16 ноября, на COVID-19 болеют 2448 военнослужащих Вооруженных сил Украины.