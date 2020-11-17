Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1610 человек;
- летальных случаев – 159;
- выздоровели – 6786 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 67 127 (в том числе методом ПЦР – 37770, методом ИФА – 29357).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 557 657 человек;
- выздоровели – 250 983 человека;
- летальных исходов – 9856;
- проведения ПЦР-тестов – 3979421.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 52642 случая;
- Винницкая область – 14 103 случая;
- Волынская область – 19 297 случаев;
- Днепропетровская область – 22 877 случаев;
- Донецкая область – 17 713 случаев;
- Житомирская область – 23 447 случаев;
- Закарпатская область – 19 826 случаев;
- Запорожская область – 20 025 случаев;
- Ивано-Франковская область – 28 972 случая;
- Киевская область – 25 787 случаев;
- Кировоградская область – 3753 случая;
- Луганская область – 5215 случаев;
- Львовская область – 37 970 случаев;
- Николаевская область – 12 998 случаев;
- Одесская область – 34 176 случаев;
- Полтавская область – 15 884 случая;
- Ровенская область – 25 596 случаев;
- Сумская область – 18 903 случая;
- Тернопольская область – 23 938 случаев;
- Харьковская область – 48 586 случаев;
- Херсонская область – 7357 случаев;
- Хмельницкая область – 23 547 случаев;
- Черкасская область – 14 233 случая;
- Черновицкая область – 28692 случаи;
- Черниговская область – 12 120 случаев.
- По состоянию на понедельник, 16 ноября, на COVID-19 болеют 2448 военнослужащих Вооруженных сил Украины.