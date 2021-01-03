Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 113 019.
Заболели:
- 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет
- 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет
- 5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет.
Заболели и 50 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. За минувшие сутки выздоровела 181 человек. Всего коронавирус преодолели 40 234 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 110, в Днепровском – 52. Но в Деснянском районе – 46 случаев.
- За прошедшие сутки, 2 января, в Украине зафиксировано 4576 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели также 158 детей и 172 медработника.