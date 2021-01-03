За прошедшие сутки, 2 января, в Киеве коронавирус обнаружили у 370 человек. Умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 1963 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 113 019.

Заболели:

216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет

143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет

5 девочек от 6 месяцев до 14 лет и 6 мальчиков от 1 до 12 лет.

Заболели и 50 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. За минувшие сутки выздоровела 181 человек. Всего коронавирус преодолели 40 234 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 110, в Днепровском – 52. Но в Деснянском районе – 46 случаев.