Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян.
Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 69 018.
Заболели:
- 987 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 650 человек в возрасте от 18 до 97 лет;
- 56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Заболели и 69 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 93 пациента. Выздоровели 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 303, в Соломенском – 229. В Подольском и Святошинском районах – по 210 случаев.
- 27 ноября в Киеве зарегистрировали еще 1739 новых случаев коронавируса COVID-19. Умерли еще 15 больных.