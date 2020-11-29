За прошедшие сутки, 28 ноября, коронавирус подтвердился у 1740 киевлян. Умерли 11 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего коронавирус унес жизни 1279 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 69 018.

Заболели:

987 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

650 человек в возрасте от 18 до 97 лет;

56 девочек от 2 до 17 лет и 47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели и 69 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 93 пациента. Выздоровели 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 303, в Соломенском – 229. В Подольском и Святошинском районах – по 210 случаев.