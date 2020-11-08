Об этом мэр Виталий Кличко сообщил вTelegram-канале.
На сегодня в столице уже 44 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет
- 371 человек в возрасте от 18 до 95 лет
- 24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет
- 27 медиков.
В больницы были госпитализированы 97 пациентов. Другие находятся на самоизоляции.
Выздоровели за сутки 117 киевлян. Всего коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128. Но 111 случаев – в Днепровском районе.
- 6 ноября в Киеве зафиксировали 854 новых случаев коронавируса COVID-19. Еще 11 больных умерли.