За прошедшие сутки, 7 ноября, в Киеве обнаружили еще 943 больных COVID-19. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 867 киевлян.

Об этом мэр Виталий Кличко сообщил вTelegram-канале.

На сегодня в столице уже 44 172 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

526 женщин в возрасте от 18 до 95 лет

371 человек в возрасте от 18 до 95 лет

24 девочки от 2 до 17 лет и 22 мальчика от 2 месяцев до 17 лет

27 медиков.

В больницы были госпитализированы 97 пациентов. Другие находятся на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 117 киевлян. Всего коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Шевченковском районе – 158, в Деснянском – 128. Но 111 случаев – в Днепровском районе.