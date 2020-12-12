Covid-19 Украина

обновлено 12.12.2020 в 08:02

Всего:

885039 (+12811)

Болеют:

376040 (+12811)

Выздоровели:

494001 (+13653)

Умерло:

14998 (+243)

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За прошедшие сутки в Украине – почти 13 тыс. новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 11 декабря, в Украине зафиксировали 12811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Суббота, 12 декабря 2020, 08:27

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 3 001 человек;
  • летальных случаев – 243;
  • выздоровели – 13 653 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 61 571 (в том числе методом ПЦР – 40967, методом ИФА – 20 604).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 885 039 человек;
  • выздоровели – 494 001 человек;
  • летальных исходов – 14 998;
  • проведения ПЦР-тестов – 4 998 266.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Количество заболеваний в регионах:
  • Киев – 90 013 случаев;
  • Винницкая область – 19 680 случаев;
  • Волынская область – 27 852 случая;
  • Днепропетровская область – 48 365 случаев;
  • Донецкая область – 29 031 случай;
  • Житомирская область – 33 714 случаев;
  • Закарпатская область – 25 883 случая;
  • Запорожская область – 41 460 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 40 484 случая;
  • Киевская область – 47783 случая;
  • Кировоградская область – 7059 случаев;
  • Луганская область – 7705 случаев;
  • Львовская область – 53 299 случаев;
  • Николаевская область – 23 479 случаев;
  • Одесская область – 57 071 случай;
  • Полтавская область – 28 811 случаев;
  • Ровенская область – 35 900 случаев;
  • Сумская область – 35 327 случаев;
  • Тернопольская область – 30 964 случая;
  • Харьковская область – 61 985 случаев;
  • Херсонская область – 13 723 случая;
  • Хмельницкая область – 34 417 случаев;
  • Черкасская область – 30 784 случая;
  • Черновицкая область – 36 496 случаев;
  • Черниговская область – 23 754 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

  • Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
  • В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
  • Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
  • Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
Теги: МОЗ, Коронавирус, Максим Степанов, одужали, померлі, статистика

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