За прошедшие сутки в Украине – почти 13 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 001 человек;
- летальных случаев – 243;
- выздоровели – 13 653 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 61 571 (в том числе методом ПЦР – 40967, методом ИФА – 20 604).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 885 039 человек;
- выздоровели – 494 001 человек;
- летальных исходов – 14 998;
- проведения ПЦР-тестов – 4 998 266.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 90 013 случаев;
- Винницкая область – 19 680 случаев;
- Волынская область – 27 852 случая;
- Днепропетровская область – 48 365 случаев;
- Донецкая область – 29 031 случай;
- Житомирская область – 33 714 случаев;
- Закарпатская область – 25 883 случая;
- Запорожская область – 41 460 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40 484 случая;
- Киевская область – 47783 случая;
- Кировоградская область – 7059 случаев;
- Луганская область – 7705 случаев;
- Львовская область – 53 299 случаев;
- Николаевская область – 23 479 случаев;
- Одесская область – 57 071 случай;
- Полтавская область – 28 811 случаев;
- Ровенская область – 35 900 случаев;
- Сумская область – 35 327 случаев;
- Тернопольская область – 30 964 случая;
- Харьковская область – 61 985 случаев;
- Херсонская область – 13 723 случая;
- Хмельницкая область – 34 417 случаев;
- Черкасская область – 30 784 случая;
- Черновицкая область – 36 496 случаев;
- Черниговская область – 23 754 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В пятницу, 4 декабря, представители правительства вместе с руководителями городов и ОГА обсудили перечень ограничений при локдауне и договорились по поводу того, какие субъекты хозяйственной деятельности, вероятно, должны будут прекратить работу.
- Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что советовал правительству не вводить локдаун в декабре.
- Также сообщалось Министерство охраны здоровья Украины будет рекомендовать Правительству ввести жесткий карантин (локдаун) в начале января 2021 года сроком на три недели.
- Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна (жестких карантинных ограничений) на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.