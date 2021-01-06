Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2978 человек;
  • летальных случаев – 228;
  • выздоровели – 14490 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 52 968 (в том числе методом ПЦР – 34938, методом ИФА – 18030).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 1090496 человек;
  • выздоровели – 761 898 человек;
  • летальных исходов – 19 357;
  • проведения ПЦР-тестов – 5680116.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 931 случай;
  • Винницкая область – 158 случаев;
  • Волынская область – 135 случаев;
  • Днепропетровская область – 225 случаев;
  • Донецкая область – 259 случаев;
  • Житомирская область – 88 случаев;
  • Закарпатская область – 76 случаев;
  • Запорожская область – 622 случая;
  • Ивано-Франковская область – 120 случаев;
  • Киевская область – 596 случаев;
  • Кировоградская область – 65 случаев;
  • Луганская область – 187 случаев;
  • Львовская область – 324 случая;
  • Николаевская область – 120 случаев;
  • Одесская область – 668 случаев;
  • Полтавская область – 309 случаев;
  • Ровенская область – 243 случая;
  • Сумская область – 115 случаев;
  • Тернопольская область – 161 случай;
  • Харьковская область – 557 случаев;
  • Херсонская область – 117 случаев;
  • Хмельницкая область – 316 случаев;
  • Черкасская область – 345 случаев;
  • Черновицкая область – 139 случаев;
  • Черниговская область – 35 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

  • По состоянию на 5 января в Украине подтверждено более 5,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.