За прошедшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 324 ребенка и 337 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1298 человек;

летальных исходов – 232

выздоровели – 16106 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 43 585 (в том числе: методом ПЦР – 25965, методом ИФА – 17620).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1037362 лица;

выздоровели – 681 835 человек;

летальных исходов – 18 081;

проведения ПЦР-тестов – 5511179.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 109008 случаев;

Винницкая область – 22 078 случаев;

Волынская область – 32 626 случаев;

Днепропетровская область – 57632 случая;

Донецкая область – 35562 случаи;

Житомирская область – 38 554 случая;

Закарпатская область – 27 974 случая;

Запорожская область – 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;

Киевская область – 57 912 случаев;

Кировоградская область – 8248 случаев;

Луганская область – 10 054 случая;

Львовская область – 60 560 случаев;

Николаевская область – 30 300 случаев;

Одесская область – 69863 случая;

Полтавская область – 35 487 случаев;

Ровенская область – 40 459 случаев;

Сумская область – 40 170 случаев;

Тернопольская область – 33 622 случая;

Харьковская область – 68 395 случаев;

Херсонская область – 17 327 случаев;

Хмельницкая область – 38 471 случай;

Черкасская область – 38 302 случая;

Черновицкая область – 39662 случая;

Черниговская область – 29 458 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.