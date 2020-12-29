Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1298 человек;
  • летальных исходов – 232
  • выздоровели – 16106 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 43 585 (в том числе: методом ПЦР – 25965, методом ИФА – 17620).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1037362 лица;
  • выздоровели – 681 835 человек;
  • летальных исходов – 18 081;
  • проведения ПЦР-тестов – 5511179.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 109008 случаев;
  • Винницкая область – 22 078 случаев;
  • Волынская область – 32 626 случаев;
  • Днепропетровская область – 57632 случая;
  • Донецкая область – 35562 случаи;
  • Житомирская область – 38 554 случая;
  • Закарпатская область – 27 974 случая;
  • Запорожская область – 52 689 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;
  • Киевская область – 57 912 случаев;
  • Кировоградская область – 8248 случаев;
  • Луганская область – 10 054 случая;
  • Львовская область – 60 560 случаев;
  • Николаевская область – 30 300 случаев;
  • Одесская область – 69863 случая;
  • Полтавская область – 35 487 случаев;
  • Ровенская область – 40 459 случаев;
  • Сумская область – 40 170 случаев;
  • Тернопольская область – 33 622 случая;
  • Харьковская область – 68 395 случаев;
  • Херсонская область – 17 327 случаев;
  • Хмельницкая область – 38 471 случай;
  • Черкасская область – 38 302 случая;
  • Черновицкая область – 39662 случая;
  • Черниговская область – 29 458 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

  • Министр охраны здоровья Максим Степанов пояснил, что количество сделанных ПЦР-тестов и статистика больных COVID-19 снизились, поскольку в Украине начали применять экспресс-тесты на антиген.