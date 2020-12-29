Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1298 человек;
- летальных исходов – 232
- выздоровели – 16106 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 43 585 (в том числе: методом ПЦР – 25965, методом ИФА – 17620).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1037362 лица;
- выздоровели – 681 835 человек;
- летальных исходов – 18 081;
- проведения ПЦР-тестов – 5511179.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 109008 случаев;
- Винницкая область – 22 078 случаев;
- Волынская область – 32 626 случаев;
- Днепропетровская область – 57632 случая;
- Донецкая область – 35562 случаи;
- Житомирская область – 38 554 случая;
- Закарпатская область – 27 974 случая;
- Запорожская область – 52 689 случаев;
- Ивано-Франковская область – 42 949 случаев;
- Киевская область – 57 912 случаев;
- Кировоградская область – 8248 случаев;
- Луганская область – 10 054 случая;
- Львовская область – 60 560 случаев;
- Николаевская область – 30 300 случаев;
- Одесская область – 69863 случая;
- Полтавская область – 35 487 случаев;
- Ровенская область – 40 459 случаев;
- Сумская область – 40 170 случаев;
- Тернопольская область – 33 622 случая;
- Харьковская область – 68 395 случаев;
- Херсонская область – 17 327 случаев;
- Хмельницкая область – 38 471 случай;
- Черкасская область – 38 302 случая;
- Черновицкая область – 39662 случая;
- Черниговская область – 29 458 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов пояснил, что количество сделанных ПЦР-тестов и статистика больных COVID-19 снизились, поскольку в Украине начали применять экспресс-тесты на антиген.