Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1319 человек;
- летальных случаев – 195;
- выздоровели – 12860 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 55 070 (в том числе методом ПЦР – 30718, методом ИФА – 24352).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 832 758 человек;
- выздоровели – 436 564 человека;
- летальных исходов – 13 928;
- проведения ПЦР-тестов – 4838679.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 82810 случаев;
- Винницкая область – 18 824 случая;
- Волынская область – 26 475 случаев;
- Днепропетровская область – 45752 случаи;
- Донецкая область – 26 235 случаев;
- Житомирская область – 32 354 случая;
- Закарпатская область – 24 886 случаев;
- Запорожская область – 37 885 случаев;
- Ивано-Франковская область – 39 541 случай;
- Киевская область – 44554 случаи;
- Кировоградская область – 6418 случаев;
- Луганская область – 7141 случай;
- Львовская область – 50 787 случаев;
- Николаевская область – 21 798 случаев;
- Одесская область – 52853 случаи;
- Полтавская область – 26 571 случай;
- Ровенская область – 34 088 случаев;
- Сумская область – 33 904 случая;
- Тернопольская область – 29 977 случаев;
- Харьковская область – 59 739 случаев;
- Херсонская область – 12 493 случая;
- Хмельницкая область – 32 539 случаев;
- Черкасская область – 27 913 случаев;
- Черновицкая область – 35622 случаи;
- Черниговская область – 21 599 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.
- 6 декабря в Украине зафиксировано 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 390 детей и 284 медработника.