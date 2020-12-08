За прошедшие сутки, 7 декабря, в Украине зафиксировано 10 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 520 детей и 512 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1319 человек;

летальных случаев – 195;

выздоровели – 12860 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 55 070 (в том числе методом ПЦР – 30718, методом ИФА – 24352).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 832 758 человек;

выздоровели – 436 564 человека;

летальных исходов – 13 928;

проведения ПЦР-тестов – 4838679.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 82810 случаев;

Винницкая область – 18 824 случая;

Волынская область – 26 475 случаев;

Днепропетровская область – 45752 случаи;

Донецкая область – 26 235 случаев;

Житомирская область – 32 354 случая;

Закарпатская область – 24 886 случаев;

Запорожская область – 37 885 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 541 случай;

Киевская область – 44554 случаи;

Кировоградская область – 6418 случаев;

Луганская область – 7141 случай;

Львовская область – 50 787 случаев;

Николаевская область – 21 798 случаев;

Одесская область – 52853 случаи;

Полтавская область – 26 571 случай;

Ровенская область – 34 088 случаев;

Сумская область – 33 904 случая;

Тернопольская область – 29 977 случаев;

Харьковская область – 59 739 случаев;

Херсонская область – 12 493 случая;

Хмельницкая область – 32 539 случаев;

Черкасская область – 27 913 случаев;

Черновицкая область – 35622 случаи;

Черниговская область – 21 599 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.