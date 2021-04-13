Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 334 особи;
- виписано з лікарень – 1 235 осіб;
- летальних випадків – 457;
- одужало – 14 019 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 872 785 осіб;
- одужало – 1 430 234 особи;
- летальних випадків – 37 758;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 716 400.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 1 503 випадки;
Вінницька область – 342 випадки;
Волинська область – 329 випадків;
Дніпропетровська область – 706 випадків;
Донецька область – 548 випадків;
Житомирська область – 188 випадків;
Закарпатська – 151 випадок;
Запорізька область – 577 випадків;
Івано-Франківська область – 63 випадки;
Київська область – 818 випадків;
Кіровоградська область – 84 випадки;
Луганська область – 252 випадки;
Львівська область – 838 випадків;
Миколаївська область – 355 випадків;
Одеська область – 795 випадків;
Полтавська область – 794 випадки;
Рівненська область – 422 випадки;
Сумська область – 179 випадків;
Тернопільська область – 365 випадків;
Харківська область – 904 випадки;
Херсонська область – 88 випадків;
Хмельницька область – 382 випадки;
Черкаська область – 673 випадки;
Чернівецька область – 235 випадків;
Чернігівська область – 89 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.
- Станом на 11 квітня в Україні підтверджено понад 12 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та майже в 2,5 рази менше одужань за добу.