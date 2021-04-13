За минулу добу в Україні зафіксовано 11 680 нових випадків COVID-19. Захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 334 особи;

виписано з лікарень – 1 235 осіб;

летальних випадків – 457;

одужало – 14 019 осіб;

здійснено тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 872 785 осіб;

одужало – 1 430 234 особи;

летальних випадків – 37 758;

проведено ПЛР-тестувань – 8 716 400.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 503 випадки;

Вінницька область – 342 випадки;

Волинська область – 329 випадків;

Дніпропетровська область – 706 випадків;

Донецька область – 548 випадків;

Житомирська область – 188 випадків;

Закарпатська – 151 випадок;

Запорізька область – 577 випадків;

Івано-Франківська область – 63 випадки;

Київська область – 818 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 252 випадки;

Львівська область – 838 випадків;

Миколаївська область – 355 випадків;

Одеська область – 795 випадків;

Полтавська область – 794 випадки;

Рівненська область – 422 випадки;

Сумська область – 179 випадків;

Тернопільська область – 365 випадків;

Харківська область – 904 випадки;

Херсонська область – 88 випадків;

Хмельницька область – 382 випадки;

Черкаська область – 673 випадки;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 89 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.