Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2993 человека;
  • летальных случаев – 266;
  • выздоровели – 13903 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 67 142 (в том числе методом ПЦР – 41279, методом ИФА – 25863).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 858 714 человек;
  • выздоровели – 465 021 человек;
  • летальных исходов – 14 470;
  • проведения ПЦР-тестов – 4917780.

Количество заболеваний в регионах:

  • м. Киев – 86437 случаев;
  • Винницкая область – 19 206 случаев;
  • Волынская область – 27 194 случая;
  • Днепропетровская область – 46 891 случай;
  • Донецкая область – 27 678 случаев;
  • Житомирская область – 32 987 случаев;
  • Закарпатская область – 25 344 случая;
  • Запорожская область – 39 758 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 40 007 случаев;
  • Киевская область – 46 211 случаев;
  • Кировоградская область – 6744 случая;
  • Луганская область – 7436 случаев;
  • Львовская область – 51 915 случаев;
  • Николаевская область – 22 621 случай;
  • Одесская область – 54 840 случаев;
  • Полтавская область – 27 772 случая;
  • Ровенская область – 35 034 случая;
  • Сумская область – 34 611 случаев;
  • Тернопольская область – 30 462 случая;
  • Харьковская область – 60 992 случая;
  • Херсонская область – 13 039 случаев;
  • Хмельницкая область – 33 426 случаев;
  • Черкасская область – 29 449 случаев;
  • Черновицкая область – 36044 случая;
  • Черниговская область – 22 616 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.

  • По состоянию на 9 декабря в Украине подтверждено более 12,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.