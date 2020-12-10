Об этом сообщает Минздрав Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2993 человека;
- летальных случаев – 266;
- выздоровели – 13903 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 67 142 (в том числе методом ПЦР – 41279, методом ИФА – 25863).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 858 714 человек;
- выздоровели – 465 021 человек;
- летальных исходов – 14 470;
- проведения ПЦР-тестов – 4917780.
Количество заболеваний в регионах:
- м. Киев – 86437 случаев;
- Винницкая область – 19 206 случаев;
- Волынская область – 27 194 случая;
- Днепропетровская область – 46 891 случай;
- Донецкая область – 27 678 случаев;
- Житомирская область – 32 987 случаев;
- Закарпатская область – 25 344 случая;
- Запорожская область – 39 758 случаев;
- Ивано-Франковская область – 40 007 случаев;
- Киевская область – 46 211 случаев;
- Кировоградская область – 6744 случая;
- Луганская область – 7436 случаев;
- Львовская область – 51 915 случаев;
- Николаевская область – 22 621 случай;
- Одесская область – 54 840 случаев;
- Полтавская область – 27 772 случая;
- Ровенская область – 35 034 случая;
- Сумская область – 34 611 случаев;
- Тернопольская область – 30 462 случая;
- Харьковская область – 60 992 случая;
- Херсонская область – 13 039 случаев;
- Хмельницкая область – 33 426 случаев;
- Черкасская область – 29 449 случаев;
- Черновицкая область – 36044 случая;
- Черниговская область – 22 616 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.
- По состоянию на 9 декабря в Украине подтверждено более 12,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.