За минувшие сутки, 9 декабря, в Украине зафиксировано 13 371 новый случай COVID-19. Заболели 652 ребенка и 580 медработников.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2993 человека;

летальных случаев – 266;

выздоровели – 13903 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 67 142 (в том числе методом ПЦР – 41279, методом ИФА – 25863).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 858 714 человек;

выздоровели – 465 021 человек;

летальных исходов – 14 470;

проведения ПЦР-тестов – 4917780.

Количество заболеваний в регионах:

м. Киев – 86437 случаев;

Винницкая область – 19 206 случаев;

Волынская область – 27 194 случая;

Днепропетровская область – 46 891 случай;

Донецкая область – 27 678 случаев;

Житомирская область – 32 987 случаев;

Закарпатская область – 25 344 случая;

Запорожская область – 39 758 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 007 случаев;

Киевская область – 46 211 случаев;

Кировоградская область – 6744 случая;

Луганская область – 7436 случаев;

Львовская область – 51 915 случаев;

Николаевская область – 22 621 случай;

Одесская область – 54 840 случаев;

Полтавская область – 27 772 случая;

Ровенская область – 35 034 случая;

Сумская область – 34 611 случаев;

Тернопольская область – 30 462 случая;

Харьковская область – 60 992 случая;

Херсонская область – 13 039 случаев;

Хмельницкая область – 33 426 случаев;

Черкасская область – 29 449 случаев;

Черновицкая область – 36044 случая;

Черниговская область – 22 616 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1899), Запорожской (1060), Днепропетровской (835), Черкасской (721) и Харьковской (719) областях.