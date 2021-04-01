Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 5160 человек;
- выписаны из больниц – 5065 человек;
- летальных случаев – 421;
- выздоровели – 9602 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 132 759 (в том числе методом ПЦР – 59803, методом ИФА – 22276) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50680.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1691737 человек;
- выздоровели – 1323083 лица;
- летальных исходов – 33 246;
- проведения ПЦР-тестов – 8179905.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1150 случаев;
Винницкая область – 849 случаев;
Волынская область – 490 случаев;
Днепропетровская область – 974 случая;
Донецкая область – 484 случая;
Житомирская область – 1037 случаев;
Закарпатская – 651 случай;
Запорожская область – 627 случаев;
Ивано-Франковская область – 458 случаев;
Киевская область – 962 случая;
Кировоградская область – 203 случая;
Луганская область – 232 случая;
Львовская область – 1141 случай;
Николаевская область – 327 случаев;
Одесская область – 1305 случаев;
Полтавская область – 812 случаев;
Ровенская область – 665 случаев;
Сумская область – 773 случая;
Тернопольская область – 741 случай;
Харьковская область – 620 случаев;
Херсонская область – 269 случаев;
Хмельницкая область – 1142 случая;
Черкасская область – 605 случаев;
Черновицкая область – 442 случая;
Черниговская область – 610 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.
- По состоянию на 31 марта в Украине подтверждено более 11 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и рекордное количество смертей за сутки.