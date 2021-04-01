За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 17 569 новых случаев COVID-19. Заболели 813 детей и 486 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 5160 человек;

выписаны из больниц – 5065 человек;

летальных случаев – 421;

выздоровели – 9602 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 132 759 (в том числе методом ПЦР – 59803, методом ИФА – 22276) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50680.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1691737 человек;

выздоровели – 1323083 лица;

летальных исходов – 33 246;

проведения ПЦР-тестов – 8179905.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1150 случаев;

Винницкая область – 849 случаев;

Волынская область – 490 случаев;

Днепропетровская область – 974 случая;

Донецкая область – 484 случая;

Житомирская область – 1037 случаев;

Закарпатская – 651 случай;

Запорожская область – 627 случаев;

Ивано-Франковская область – 458 случаев;

Киевская область – 962 случая;

Кировоградская область – 203 случая;

Луганская область – 232 случая;

Львовская область – 1141 случай;

Николаевская область – 327 случаев;

Одесская область – 1305 случаев;

Полтавская область – 812 случаев;

Ровенская область – 665 случаев;

Сумская область – 773 случая;

Тернопольская область – 741 случай;

Харьковская область – 620 случаев;

Херсонская область – 269 случаев;

Хмельницкая область – 1142 случая;

Черкасская область – 605 случаев;

Черновицкая область – 442 случая;

Черниговская область – 610 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.