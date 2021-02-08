Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1020 человек;
- летальных исходов -47;
- выздоровели – 2697 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 13 662 (в том числе методом ПЦР – 10401, методом ИФА – 3261).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1246990 человек;
- выздоровели – 1075743 лица;
- летальных исходов – 23 644;
- проведения ПЦР-тестов – 6402123.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 88 случаев;
Винницкая область – 123 случая;
Волынская область – 45 случаев;
Днепропетровская область – 156 случаев;
Донецкая область – 28 случаев;
Житомирская область – 176 случаев;
Закарпатская область – 133 случая;
Запорожская область – 59 случаев;
Ивано-Франковская область – 398 случаев;
Киевская область – 97 случаев;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 14 случаев;
Львовская область – 119 случаев;
Николаевская область – 115 случаев;
Одесская область – 61 случай;
Полтавская область – 32 случая;
Ровенская область – 45 случаев;
Сумская область – 54 случая;
Тернопольская область – 74 случая;
Харьковская область – 35 случаев;
Херсонская область – 19 случаев;
Хмельницкая область – 24 случая;
Черкасская область – 53 случая;
Черновицкая область – 143 случая;
Черниговская область – 46 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.