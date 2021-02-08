За прошедшие сутки, 7 февраля, в Украине зафиксировано 2141 новый случай COVID-19. Заболели 130 детей и 71 медработник.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1020 человек;

летальных исходов -47;

выздоровели – 2697 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 13 662 (в том числе методом ПЦР – 10401, методом ИФА – 3261).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1246990 человек;

выздоровели – 1075743 лица;

летальных исходов – 23 644;

проведения ПЦР-тестов – 6402123.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 88 случаев;

Винницкая область – 123 случая;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 156 случаев;

Донецкая область – 28 случаев;

Житомирская область – 176 случаев;

Закарпатская область – 133 случая;

Запорожская область – 59 случаев;

Ивано-Франковская область – 398 случаев;

Киевская область – 97 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 119 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 61 случай;

Полтавская область – 32 случая;

Ровенская область – 45 случаев;

Сумская область – 54 случая;

Тернопольская область – 74 случая;

Харьковская область – 35 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 24 случая;

Черкасская область – 53 случая;

Черновицкая область – 143 случая;

Черниговская область – 46 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.