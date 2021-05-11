За минулу добу в Україні зафіксовано 2208 нових випадків COVID-19. Захворіли 89 дітей та 34 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 084 особи;

летальних випадків – 119;

одужало – 8 617 осіб;

здійснено тестувань за добу – 21 974 (зокрема методом ПЛР – 13 349, методом ІФА – 3 467, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 158).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 124 535 осіб;

одужало – 1 777 370 осіб;

летальних випадків – 46 631;

проведено ПЛР-тестувань – 9 682 286.

2 194 людини щеплено проти COVID-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні.

865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

м. Київ – 98 випадків/ 0 щеплень;

Вінницька область – 39 випадків/ 0 щеплень;

Волинська область – 105 випадків/ 52 щеплення;

Дніпропетровська область – 191 випадок/ 452 щеплення;

Донецька область – 325 випадків/ 10 щеплень;

Житомирська область – 16 випадків/ 54 щеплення;

Закарпатська – 43 випадки/ 93 щеплення;

Запорізька область – 169 випадків/ 24 щеплення;

Івано-Франківська область – 31 випадок/ 20 щеплень;

Київська область – 76 випадків/ 50 щеплень;

Кіровоградська область – 67 випадків/ 156 щеплень;

Луганська область – 15 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 50 випадків/ 592 щеплення;

Миколаївська область – 132 випадки/ 107 щеплень;

Одеська область – 86 випадків/ 90 щеплень;

Полтавська область – 97 випадків/ 74 щеплення;

Рівненська область – 76 випадків/ 40 щеплень;

Сумська область – 51 випадок/ 66 щеплень;

Тернопільська область – 62 випадки/ 80 щеплень;

Харківська область – 213 випадків/ 103 щеплення;

Херсонська область – 38 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 0 випадків/ 20 щеплень;

Черкаська область – 128 випадків/ 11 щеплень;

Чернівецька область – 63 випадки/ 30 щеплень;

Чернігівська область – 37 випадків/ 70 щеплень.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (325), Харківській (213), Дніпропетровській (191), Запорізькій (169) та Миколаївській (132) областях.