Сегодня, 25 января, в Украине зафиксировано 2516 новых случаев COVID-19. Заболели 95 детей и 87 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1166 человек;

летальных исходов – 63;

выздоровели – 5783 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 13 962 (в том числе методом ПЦР – 10573, методом ИФА – 3389).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1194328 человек;

выздоровели – 953 297 человек;

летальных исходов – 21 924;

проведения ПЦР-тестов – 6108668.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 146 случаев;

Винницкая область – 67 случаев;

Волынская область – 66 случаев;

Днепропетровская область – 136 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 122 случая;

Закарпатская область – 59 случаев;

Запорожская область – 241 случай;

Ивано-Франковская область – 238 случаев;

Киевская область – 102 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 41 случай;

Львовская область – 138 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 166 случаев;

Полтавская область – 84 случая;

Ровенская область – 49 случаев;

Сумская область – 101 случай;

Тернопольская область – 95 случаев;

Харьковская область – 51 случай;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 68 случаев;

Черновицкая область – 160 случаев;

Черниговская область – 42 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).