Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1166 человек;
- летальных исходов – 63;
- выздоровели – 5783 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 13 962 (в том числе методом ПЦР – 10573, методом ИФА – 3389).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1194328 человек;
- выздоровели – 953 297 человек;
- летальных исходов – 21 924;
- проведения ПЦР-тестов – 6108668.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 146 случаев;
Винницкая область – 67 случаев;
Волынская область – 66 случаев;
Днепропетровская область – 136 случаев;
Донецкая область – 126 случаев;
Житомирская область – 122 случая;
Закарпатская область – 59 случаев;
Запорожская область – 241 случай;
Ивано-Франковская область – 238 случаев;
Киевская область – 102 случая;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 41 случай;
Львовская область – 138 случаев;
Николаевская область – 123 случая;
Одесская область – 166 случаев;
Полтавская область – 84 случая;
Ровенская область – 49 случаев;
Сумская область – 101 случай;
Тернопольская область – 95 случаев;
Харьковская область – 51 случай;
Херсонская область – 90 случаев;
Хмельницкая область – 2 случая;
Черкасская область – 68 случаев;
Черновицкая область – 160 случаев;
Черниговская область – 42 случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).
- По состоянию на 23 января в Украине зафиксировано почти 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в 2,5 раза больше выздоровлений за сутки.