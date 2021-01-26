За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксировано 2779 новых случаев COVID-19. Заболели 95 детей и 175 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 891 человек;

летальных случаев – 133;

выздоровели – 12538 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 32 030 (в том числе методом ПЦР – 16589, методом ИФА – 15441).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1197107 человек;

выздоровели – 965 835 человек;

летальных исходов – 22 057;

проведения ПЦР-тестов – 6125257.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 375 случаев;

Винницкая область – 53 случая;

Волынская область – 93 случая;

Днепропетровская область – 108 случаев;

Донецкая область – 46 случаев;

Житомирская область – 20 случаев;

Закарпатская область – 103 случая;

Запорожская область – 276 случаев;

Ивано-Франковская область – 255 случаев;

Киевская область – 78 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 56 случаев;

Львовская область – 167 случаев;

Николаевская область – 30 случаев;

Одесская область – 211 случаев;

Полтавская область – 100 случаев;

Ровенская область – 81 случай;

Сумская область – 37 случаев;

Тернопольская область – 95 случаев;

Харьковская область – 207 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 15 случаев;

Черкасская область – 122 случая;

Черновицкая область – 192 случая;

Черниговская область – 5 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.