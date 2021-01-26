Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 891 человек;
- летальных случаев – 133;
- выздоровели – 12538 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 32 030 (в том числе методом ПЦР – 16589, методом ИФА – 15441).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1197107 человек;
- выздоровели – 965 835 человек;
- летальных исходов – 22 057;
- проведения ПЦР-тестов – 6125257.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев – 375 случаев;
Винницкая область – 53 случая;
Волынская область – 93 случая;
Днепропетровская область – 108 случаев;
Донецкая область – 46 случаев;
Житомирская область – 20 случаев;
Закарпатская область – 103 случая;
Запорожская область – 276 случаев;
Ивано-Франковская область – 255 случаев;
Киевская область – 78 случаев;
Кировоградская область – 17 случаев;
Луганская область – 56 случаев;
Львовская область – 167 случаев;
Николаевская область – 30 случаев;
Одесская область – 211 случаев;
Полтавская область – 100 случаев;
Ровенская область – 81 случай;
Сумская область – 37 случаев;
Тернопольская область – 95 случаев;
Харьковская область – 207 случаев;
Херсонская область – 37 случаев;
Хмельницкая область – 15 случаев;
Черкасская область – 122 случая;
Черновицкая область – 192 случая;
Черниговская область – 5 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.
- По состоянию на 23 января в Украине зафиксировано почти 5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в 2,5 раза больше выздоровлений за сутки.