Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2011 человек;
- летальных случаев – 212;
- выздоровели – 14501 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 45 790 (в том числе методом ПЦР – 26792, методом ИФА – 18998).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1172038 человек;
- выздоровели – 900 749 человек;
- летальных исходов – 21 258;
- проведения ПЦР-тестов – 6009914.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 606 случаев;
Винницкая область – 178 случаев;
Волынская область – 103 случая;
Днепропетровская область – 157 случаев;
Донецкая область – 208 случаев;
Житомирская область – 92 случая;
Закарпатская область – 76 случаев;
Запорожская область – 423 случая;
Ивано-Франковская область – 149 случаев;
Киевская область – 226 случаев;
Кировоградская область – 39 случаев;
Луганская область – 76 случаев;
Львовская область – 195 случаев;
Николаевская область – 114 случаев;
Одесская область – 223 случая;
Полтавская область – 158 случаев;
Ровенская область – 111 случаев;
Сумская область – 103 случая;
Тернопольская область – 120 случаев;
Харьковская область – 335 случаев;
Херсонская область – 48 случаев;
Хмельницкая область – 165 случаев;
Черкасская область – 200 случаев;
Черновицкая область – 198 случаев;
Черниговская область – 80 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
- По состоянию на 19 января в Украине подтверждено почти 4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и в четыре раза больше выздоровлений за сутки.