Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- выздоровели – 2606 человек;
- летальных исходов – 51;
- осуществлено тестирований за сутки – 17 930 (в том числе методом ПЦР – 14975, методом ИФА – 2955).
31 декабря – 9432 новых случаев коронавирусной болезни. Заболели 338 ребенка и 446 медработников.
За позапрошлые сутки (31 декабря):
- госпитализированы – 2559 человек;
- летальных случаев – 147;
- выздоровели – 10016 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 50 132 (в том числе методом ПЦР – 35688, методом ИФА – 14444).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1069517 человек;
- выздоровели – 722 615 человек;
- летальных исходов – 18 731;
- проведения ПЦР-тестов – 5597641.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 112 649 случаев;
Винницкая область – 22 801 случай;
Волынская область – 33 312 случая;
Днепропетровская область – 59293 случаи;
Донецкая область – 37 198 случаев;
Житомирская область – 39 982 случая;
Закарпатская область – 28 407 случаев;
Запорожская область – 54 717 случаев;
Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;
Киевская область – 60 238 случаев;
Кировоградская область – 8544 случая;
Луганская область – 10 923 случая;
Львовская область – 62 130 случаев;
Николаевская область – 31 705 случаев;
Одесская область – 71 889 случаев;
Полтавская область – 36 733 случая;
Ровенская область – 41 503 случая;
Сумская область – 41 350 случаев;
Тернопольская область – 34 275 случаев;
Харьковская область – 70 212 случая;
Херсонская область – 18 044 случая;
Хмельницкая область – 39932 случаи;
Черкасская область – 39 481 случай;
Черновицкая область – 40 357 случаев;
Черниговская область – 30 353 случая.
- По состоянию на 1 января в Украине подтверждено более 9400 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.