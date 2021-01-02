Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • выздоровели – 2606 человек;
  • летальных исходов – 51;
  • осуществлено тестирований за сутки – 17 930 (в том числе методом ПЦР – 14975, методом ИФА – 2955).

31 декабря – 9432 новых случаев коронавирусной болезни. Заболели 338 ребенка и 446 медработников.

За позапрошлые сутки (31 декабря):

  • госпитализированы – 2559 человек;
  • летальных случаев – 147;
  • выздоровели – 10016 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 50 132 (в том числе методом ПЦР – 35688, методом ИФА – 14444).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1069517 человек;
  • выздоровели – 722 615 человек;
  • летальных исходов – 18 731;
  • проведения ПЦР-тестов – 5597641.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 112 649 случаев;

Винницкая область – 22 801 случай;

Волынская область – 33 312 случая;

Днепропетровская область – 59293 случаи;

Донецкая область – 37 198 случаев;

Житомирская область – 39 982 случая;

Закарпатская область – 28 407 случаев;

Запорожская область – 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;

Киевская область – 60 238 случаев;

Кировоградская область – 8544 случая;

Луганская область – 10 923 случая;

Львовская область – 62 130 случаев;

Николаевская область – 31 705 случаев;

Одесская область – 71 889 случаев;

Полтавская область – 36 733 случая;

Ровенская область – 41 503 случая;

Сумская область – 41 350 случаев;

Тернопольская область – 34 275 случаев;

Харьковская область – 70 212 случая;

Херсонская область – 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39932 случаи;

Черкасская область – 39 481 случай;

Черновицкая область – 40 357 случаев;

Черниговская область – 30 353 случая.

  • По состоянию на 1 января в Украине подтверждено более 9400 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.