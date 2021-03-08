За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 5572 новых случая COVID-19. Заболели 309 детей и 123 медработника.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2136 человек;

летальных случаев – 106;

выздоровели – 1734 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 23 227 (в том числе методом ПЦР – 15115, методом ИФА – 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6101).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 1406800 человек;

выздоровели – 1198254 лица;

летальных исходов – 27 128;

проведения ПЦР-тестов – 7141341.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 286 случаев;

Винницкая область – 578 случаев;

Волынская область – 83 случая;

Днепропетровская область – 212 случаев;

Донецкая область – 92 случая;

Житомирская область – 570 случаев;

Закарпатская область – 307 случаев;

Запорожская область – 58 случаев;

Ивано-Франковская область – 508 случаев;

Киевская область – 351 случай;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 10 случаев;

Львовская область – 507 случаев;

Николаевская область – 220 случаев;

Одесская область – 298 случаев;

Полтавская область – 94 случая;

Ровенская область – 62 случая;

Сумская область – 139 случаев;

Тернопольская область – 236 случаев;

Харьковская область – 184 случая;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 166 случаев;

Черкасская область – 86 случаев;

Черновицкая область – 447 случаев;

Черниговская область – 40 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.