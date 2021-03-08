Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2136 человек;
- летальных случаев – 106;
- выздоровели – 1734 человека;
- осуществлено тестирований за сутки – 23 227 (в том числе методом ПЦР – 15115, методом ИФА – 2011, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 6101).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 1406800 человек;
- выздоровели – 1198254 лица;
- летальных исходов – 27 128;
- проведения ПЦР-тестов – 7141341.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 286 случаев;
Винницкая область – 578 случаев;
Волынская область – 83 случая;
Днепропетровская область – 212 случаев;
Донецкая область – 92 случая;
Житомирская область – 570 случаев;
Закарпатская область – 307 случаев;
Запорожская область – 58 случаев;
Ивано-Франковская область – 508 случаев;
Киевская область – 351 случай;
Кировоградская область – 4 случая;
Луганская область – 10 случаев;
Львовская область – 507 случаев;
Николаевская область – 220 случаев;
Одесская область – 298 случаев;
Полтавская область – 94 случая;
Ровенская область – 62 случая;
Сумская область – 139 случаев;
Тернопольская область – 236 случаев;
Харьковская область – 184 случая;
Херсонская область – 34 случая;
Хмельницкая область – 166 случаев;
Черкасская область – 86 случаев;
Черновицкая область – 447 случаев;
Черниговская область – 40 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
- В Украине за 6 марта зафиксировано 7167 новых случаев COVID-19. Заболели 466 детей и 172 медработника.