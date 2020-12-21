За прошедшие сутки, 20 декабря, в Украине зафиксировано 6545 новых случаев COVID-19. Заболели 292 ребенка и 236 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1766 человек;

летальных исходов – 80;

выздоровели – 5106 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 26 839 (в том числе методом ПЦР – 22149, методом ИФА – 4690).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 970 993 человека;

выздоровели – 586 268 человек;

летальных исходов – 16 665;

проведения ПЦР-тестов – 5303103.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 101123 случаи;

Винницкая область – 21 035 случаев;

Волынская область – 30 773 случая;

Днепропетровская область – 53 155 случаев;

Донецкая область – 32 513 случаев;

Житомирская область – 36 774 случая;

Закарпатская область – 27 195 случаев;

Запорожская область – 47 789 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 026 случаев;

Киевская область – 53463 случаи;

Кировоградская область – 7817 случаев;

Луганская область – 8900 случаев;

Львовская область – 56 953 случая;

Николаевская область – 27 017 случаев;

Одесская область – 64 589 случаев;

Полтавская область – 31 961 случай;

Ровенская область – 38 656 случаев;

Сумская область – 38 170 случаев;

Тернопольская область – 32 498 случаев;

Харьковская область – 65 414 случаев;

Херсонская область – 15 814 случаев;

Хмельницкая область – 36 814 случаев;

Черкасская область – 34 945 случаев;

Черновицкая область – 38363 случая;

Черниговская область – 27 236 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.