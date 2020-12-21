Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 1766 человек;
- летальных исходов – 80;
- выздоровели – 5106 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 26 839 (в том числе методом ПЦР – 22149, методом ИФА – 4690).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 970 993 человека;
- выздоровели – 586 268 человек;
- летальных исходов – 16 665;
- проведения ПЦР-тестов – 5303103.
Количество заболеваний в регионах:
Киев – 101123 случаи;
Винницкая область – 21 035 случаев;
Волынская область – 30 773 случая;
Днепропетровская область – 53 155 случаев;
Донецкая область – 32 513 случаев;
Житомирская область – 36 774 случая;
Закарпатская область – 27 195 случаев;
Запорожская область – 47 789 случаев;
Ивано-Франковская область – 42 026 случаев;
Киевская область – 53463 случаи;
Кировоградская область – 7817 случаев;
Луганская область – 8900 случаев;
Львовская область – 56 953 случая;
Николаевская область – 27 017 случаев;
Одесская область – 64 589 случаев;
Полтавская область – 31 961 случай;
Ровенская область – 38 656 случаев;
Сумская область – 38 170 случаев;
Тернопольская область – 32 498 случаев;
Харьковская область – 65 414 случаев;
Херсонская область – 15 814 случаев;
Хмельницкая область – 36 814 случаев;
Черкасская область – 34 945 случаев;
Черновицкая область – 38363 случая;
Черниговская область – 27 236 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.
- По состоянию на 18 декабря в Украине подтверждено более 12,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.