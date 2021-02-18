Об этом сообщает МОЗ Украины:
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2222 человека;
- выписаны из больниц – 2111 человек;
- летальных случаев – 163;
- выздоровели – 5225 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 64 688 (в том числе методом ПЦР – 28941, методом ИФА – 15056);
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20691.
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1287141 человек;
- выздоровели – 1134120 человек;
- летальных исходов – 24 852;
- проведения ПЦР-тестов – 6625529.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 513 случаев;
Винницкая область – 514 случаев;
Волынская область – 163 случая;
Днепропетровская область – 205 случаев;
Донецкая область – 171 случай;
Житомирская область – 438 случаев;
Закарпатская область – 500 случаев;
Запорожская область – 88 случаев;
Ивано-Франковская область – 799 случаев;
Киевская область – 231 случай;
Кировоградская область – 31 случай;
Луганская область – 34 случая;
Львовская область – 300 случаев;
Николаевская область – 119 случаев;
Одесская область – 201 случай;
Полтавская область – 156 случаев;
Ровенская область -167 случаев;
Сумская область – 194 случая;
Тернопольская область – 215 случаев;
Харьковская область – 289 случаев;
Херсонская область – 44 случая;
Хмельницкая область – 202 случая;
Черкасская область – 140 случаев;
Черновицкая область – 436 случаев;
Черниговская область – 87 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.
- По состоянию на 17 февраля в Украине подтверждено более 4,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и на 1,6 тыс. больше выздоровлений за сутки.