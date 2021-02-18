В Украине за минувшие сутки, 17 февраля, зафиксировано 6237 новых случаев COVID-19. Заболели 413 детей и 276 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины:

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2222 человека;

выписаны из больниц – 2111 человек;

летальных случаев – 163;

выздоровели – 5225 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 64 688 (в том числе методом ПЦР – 28941, методом ИФА – 15056);

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20691.

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1287141 человек;

выздоровели – 1134120 человек;

летальных исходов – 24 852;

проведения ПЦР-тестов – 6625529.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 513 случаев;

Винницкая область – 514 случаев;

Волынская область – 163 случая;

Днепропетровская область – 205 случаев;

Донецкая область – 171 случай;

Житомирская область – 438 случаев;

Закарпатская область – 500 случаев;

Запорожская область – 88 случаев;

Ивано-Франковская область – 799 случаев;

Киевская область – 231 случай;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 34 случая;

Львовская область – 300 случаев;

Николаевская область – 119 случаев;

Одесская область – 201 случай;

Полтавская область – 156 случаев;

Ровенская область -167 случаев;

Сумская область – 194 случая;

Тернопольская область – 215 случаев;

Харьковская область – 289 случаев;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 202 случая;

Черкасская область – 140 случаев;

Черновицкая область – 436 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), г. Киев (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.