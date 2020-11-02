Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
Также за последние сутки госпитализированы – 801 человека; летальных исходов – 69; выздоровели – 2327 человек; осуществлено тестирований – 36587 (методом ПЦР – 31662, методом ИФА – 4925).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 402 194 человека;
- выздоровели – 163 768 человек;
- летальных исходов – 7375;
- проведения ПЦР-тестов – 3344211.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.
Общее количество случаев заболевания в регионах:
- Киев – 38745 случаев
- Винницкая область – 10789 случаев
- Волынская область – 13983 случаи
- Днепропетровская область – 15411 случаев
- Донецкая область – 11235 случаев
- Житомирская область – 15363 случаи
- Закарпатская область – 14911 случаев
- Запорожская область – 10370 случаев
- Ивано-Франковская область – 21 169 случаев
- Киевская область – 17175 случаев
- Кировоградская область – 2656 случаев
- Луганская область – 3760 случаев
- Львовская область – 30700 случаев
- Николаевская область – 8495 случаев
- Одесская область – 25325 случаев
- Полтавская область – 9852 случая
- Ровенская область – 19573 случаи
- Сумская область – 12 071 случай
- Тернопольская область – 20963 случаи
- Харьковская область – 37 997 случаев
- Херсонская область – 4270 случаев
- Хмельницкая область – 16422 случаи
- Черкасская область – 9422 случая
- Черновицкая область – 22485 случаев
- Черниговская область – 9052 случая
- Народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Алексей Мовчан сообщил, что заболел COVID-19.