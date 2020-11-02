Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за последние сутки госпитализированы – 801 человека; летальных исходов – 69; выздоровели – 2327 человек; осуществлено тестирований – 36587 (методом ПЦР – 31662, методом ИФА – 4925).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 402 194 человека;
  • выздоровели – 163 768 человек;
  • летальных исходов – 7375;
  • проведения ПЦР-тестов – 3344211.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

Общее количество случаев заболевания в регионах:

  • Киев – 38745 случаев
  • Винницкая область – 10789 случаев
  • Волынская область – 13983 случаи
  • Днепропетровская область – 15411 случаев
  • Донецкая область – 11235 случаев
  • Житомирская область – 15363 случаи
  • Закарпатская область – 14911 случаев
  • Запорожская область – 10370 случаев
  • Ивано-Франковская область – 21 169 случаев
  • Киевская область – 17175 случаев
  • Кировоградская область – 2656 случаев
  • Луганская область – 3760 случаев
  • Львовская область – 30700 случаев
  • Николаевская область – 8495 случаев
  • Одесская область – 25325 случаев
  • Полтавская область – 9852 случая
  • Ровенская область – 19573 случаи
  • Сумская область – 12 071 случай
  • Тернопольская область – 20963 случаи
  • Харьковская область – 37 997 случаев
  • Херсонская область – 4270 случаев
  • Хмельницкая область – 16422 случаи
  • Черкасская область – 9422 случая
  • Черновицкая область – 22485 случаев
  • Черниговская область – 9052 случая