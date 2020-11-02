За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 (из них детей - 271, медработников - 255) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за последние сутки госпитализированы – 801 человека; летальных исходов – 69; выздоровели – 2327 человек; осуществлено тестирований – 36587 (методом ПЦР – 31662, методом ИФА – 4925).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 402 194 человека;

выздоровели – 163 768 человек;

летальных исходов – 7375;

проведения ПЦР-тестов – 3344211.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировано в Харьковской (817 случаев), г. Киев (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.

Общее количество случаев заболевания в регионах:

Киев – 38745 случаев

Винницкая область – 10789 случаев

Волынская область – 13983 случаи

Днепропетровская область – 15411 случаев

Донецкая область – 11235 случаев

Житомирская область – 15363 случаи

Закарпатская область – 14911 случаев

Запорожская область – 10370 случаев

Ивано-Франковская область – 21 169 случаев

Киевская область – 17175 случаев

Кировоградская область – 2656 случаев

Луганская область – 3760 случаев

Львовская область – 30700 случаев

Николаевская область – 8495 случаев

Одесская область – 25325 случаев

Полтавская область – 9852 случая

Ровенская область – 19573 случаи

Сумская область – 12 071 случай

Тернопольская область – 20963 случаи

Харьковская область – 37 997 случаев

Херсонская область – 4270 случаев

Хмельницкая область – 16422 случаи

Черкасская область – 9422 случая

Черновицкая область – 22485 случаев

Черниговская область – 9052 случая