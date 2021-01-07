Об этом сообщает МОЗ Украины.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2567 человек;
- летальных случаев – 148;
- выздоровели – 11316 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 54 438 (в том числе методом ПЦР – 37287, методом ИФА – 17151).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 099 493 человека;
- выздоровели – 773 214 человек;
- летальных исходов – 19 505;
- проведения ПЦР-тестов – 5717403.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 731 случай;
Винницкая область – 250 случаев;
Волынская область – 142 случая;
Днепропетровская область – 414 случаев;
Донецкая область – 572 случая;
Житомирская область – 463 случая;
Закарпатская область – 111 случаев;
Запорожская область – 509 случаев;
Ивано-Франковская область – 137 случаев;
Киевская область – 480 случаев;
Кировоградская область – 82 случая;
Луганская область – 331 случай;
Львовская область – 288 случаев;
Николаевская область – 411 случаев;
Одесская область – 694 случаев;
Полтавская область – 389 случаев;
Ровенская область – 326 случаев;
Сумская область – 505 случаев;
Тернопольская область – 198 случаев;
Харьковская область – 599 случаев;
Херсонская область – 147 случаев;
Хмельницкая область – 411 случаев;
Черкасская область – 233 случая;
Черновицкая область – 161 случай;
Черниговская область – 413 случаев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
- По состоянию на 6 января в Украине подтверждено более 6,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.