В Украине за минувшие сутки, 6 января, зафиксировано 8997 новых случаев COVID-19. Заболели 227 детей и 385 медработников.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2567 человек;

летальных случаев – 148;

выздоровели – 11316 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 54 438 (в том числе методом ПЦР – 37287, методом ИФА – 17151).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1 099 493 человека;

выздоровели – 773 214 человек;

летальных исходов – 19 505;

проведения ПЦР-тестов – 5717403.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 731 случай;

Винницкая область – 250 случаев;

Волынская область – 142 случая;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 572 случая;

Житомирская область – 463 случая;

Закарпатская область – 111 случаев;

Запорожская область – 509 случаев;

Ивано-Франковская область – 137 случаев;

Киевская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 82 случая;

Луганская область – 331 случай;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 411 случаев;

Одесская область – 694 случаев;

Полтавская область – 389 случаев;

Ровенская область – 326 случаев;

Сумская область – 505 случаев;

Тернопольская область – 198 случаев;

Харьковская область – 599 случаев;

Херсонская область – 147 случаев;

Хмельницкая область – 411 случаев;

Черкасская область – 233 случая;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 413 случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.